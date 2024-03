Secondo tour nelle ‘Botteghe‘. Riprende il viaggio per salvare i negozi di vicinato

Le “Botteghe di paese“ sono effettivamente “Imprese da raccontare”. Un’idea dell’assessore al commercio Paola Granucci, volta a supportare e valorizzare i cosiddetti negozi di vicinato, ovvero le attività alimentari localizzate nelle frazioni del territorio comunale. E’ partito il secondo tour a impatto zero nei paesi del territorio per consegnare il materiale illustrativo, prodotto dall’amministrazione per promuovere le botteghe di vicinato, simboli non solo commerciali dei tempi che furono, ma anche fulcro e veicolo di importanti funzioni sociali e culturali. L’assessore Paola Granucci, insieme al consigliere Stefano Pierini, martedì si è recata nel Morianese e in Brancoleria per la nuova tappa del viaggio con fini divulgativi tra le botteghe di paese, compiuto su un mezzo ad impatto zero, fornito dalla concessionaria Volauto, sostenitrice del progetto. E’ stato quindi consegnato e condiviso con le attività il materiale di comunicazione prodotto, veicolato insieme allo spot ufficiale su tutti i canali del Comune di Lucca e presso i centri di accoglienza turistici della città. “Lo stravolgimento del tessuto urbano – dichiara l’assessore Granucci - dovuto all’avvento delle grandi catene e all’apertura sempre più frequente di grandi supermercati, ha messo a serio rischio i negozi alimentari e le botteghe storiche, provocando un indebolimento del sistema relazionale, dell’intelaiatura sociale dei paesi oltre che della loro storia, della loro cultura e vivibilità. Questa non è semplicemente un’iniziativa di racconto e nostalgica – prosegue - ma un vero e proprio sollecito ad usufruire delle botteghe di paese, riscoprendo il piacere di vivere queste realtà, che possono rappresentare ancora oggi un importante valore sociale e culturale ”.