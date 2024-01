Seconda parte di “Tum Tum Pa“ per ricordare Andrea

Dopo il successo della prima serata di ieri, oggi pomeriggio alle 16.45, all’Auditorium del Suffragio, seconda parte del Concerto Collettivo Tum Tum Pa, evento che ha coinvolto più di 50 musicisti all’interno di un Concerto Collettivo per ricordare Andrea Pacini, apprezzatissimo percussionista e maestro d’arte lucchese. L’iniziativa, promossa dagli stessi musicisti con cui Andrea ha condiviso negli anni il palco, dalla moglie Jolanda Sebastio e dalle scuole in cui Andrea ha insegnato, si propone anche di raccogliere fondi per delle borse di studio destinate a giovani musicisti del Conservatorio Boccherini e del Liceo Artistico Passaglia di Lucca.

Il programma musicale è davvero molto vario e spazia dal jazz alla musica etnica e d’autore. Ieri si sono esibiti Fat Fingers Sax Quartet feat. Federica Gennai, Fabrizio Bertolucci Quartet, Luca Benicchi Quinte, Ilaria Biagini Group feat. De Luca e Bocchi, Dnote e Marco Cattani Group. Oggi, spazio a Controtempo/Vocioni, Paola Bonin Quintet, Berneschi/Grisafi, Stefano Nottoli Group, Daisy & Uncle Trio, Collectivo Panattoni feat. Igor Vazzaz, Laura De Luca/Adrian Fioramonti, Alfonso De Pietro Group, Felipe y su son latino. Ingresso a offerta e donazione libera.