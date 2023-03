"Se vi sottovalutano, non perdetevi d’animo"

Sottovalutate perchè donne. Era così prima e spesso è così ancora oggi. Lo hanno detto anche la presidente del Consiglio, Meloni e la leader dell’opposizione, Schlein: "Non ci hanno visto arrivare". E a quanto pare anche Lina Iervasi, dirigente della divisione anticrimine della Questura, è stata sottovalutata nel suo lavoro. Ieri, di fronte alla platea di giovani, ha raccontato un aneddoto di quando la sua carriera era ancora all’inizio e che evidentemente si porta ancora dietro. Calabrese di nascita, a fine anni ’80, lavora in un piccolo commissariato di provincia, nell’entroterra: "Avevo 26 anni, eravamo tutti giovanissimi, tutti appena usciti dal corso, tutti agenti. Io entrai con la qualifica di ispettore e poi c’erano tre sovrintendenti, io ero quindi la quarta in grado - racconta - Quando arrivò il dirigente, funzionario di vecchia data, scrisse alla Questura dicendo che in quel commissariato c’era carenza di personale e aveva bisogno di rinforzi. Aveva ragione, perché era un commissariato molto difficile, in una zona della Calabria tartassata dalla criminalità organizzata. Scrisse dicendo: che aveva con sé 35 agenti appena usciti, 3 sovrintendenti e un ispettore di sesso femminile. Si lamentava quindi della carenza di personale, ma in realtà voleva dire “mi avete mandato un ispettore, ma è femmina, che me ne faccio?“ Lo scoprì dopo di cosa ero capace. Non solo mi alzavo alle 6, come tutti, per fare i rastrellamenti, ma non uscivo dall’ufficio se non dopo di lui, e con la mia laurea in Giurisprudenza sapevo tradurre in termini giuridici l’attività".

"Con questo cosa voglio dirvi - conclude parlando ai giovani - Che le donne devono dimostrare il loro valore molto di più rispetto agli uomini. Ma non perdetevi d’animo, perché se siete brave, convinte e decise, potere raggiungere gli obiettivi. Magari sulla scorta delle nostre esperienze anche le nuove generazioni di uomini, di dirigenti, capiranno che la dignità di un lavoratore non si misura sul genere. Se poi c’è chi non lo capisce glielo faremo capire noi".

