Scuole, sport, sociale nel bilancio di previsione

Scuole, nidi gratis, opere pubbliche, manutenzione del territorio, attenzione per famiglie e fasce deboli della popolazione. Scendiamo nel dettaglio. Il piano delle opere pubbliche comprende lavori importanti e rilevanti per dare un nuovo slancio al territorio. Dalla nuova scuola primaria di Badia Pozzeveri (oltre 2,8 milioni di euro), al nuovo palazzetto di Altopascio (4,7 milioni) fino alla nuova scuola media (oltre 7 milioni). Al via anche la prima parte di interventi che daranno nuova vita a Spianate: 2 milioni di euro PNRR per la rigenerazione urbana della casa confiscata alla ‘Ndrangheta, ai quali l’amministrazione vuole aggiungere ulteriori risorse per arrivare alla rinascita della frazione, con la nuova piazza. Buone notizie anche per l’ambiente: con oltre 400mila euro saranno ultimati i lavori per il centro di raccolta rifiuti in località Cerro, mentre oltre 800mila all’efficientamento energetico, tra cui anche degli edifici della palestra di Altopascio e delle scuole dell’infanzia di Badia Pozzeveri.

E ancora: 150 mila euro per realizzare nuovi loculi al cimitero di Altopascio e 85 mila euro per la ristrutturazione e il restauro del complesso dei silos del grano di piazza Ospitalieri. Oltre 300mila euro per la messa in sicurezza della Porta dei Vettori. Grazie ai fondi regionali e a un investimento comunale, i nidi saranno gratis dal prossimo anno fino a 35mila euro di ISEE.

Ma.Ste.