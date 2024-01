Scuole, lavori e offerte al ribasso. Rontani chiede lumi al Comune

Rontani solleva dubbi sugli appalti al ribasso attuati per i lavori nelle scuole. Il candidato sindaco della lista civica “Capannori Cambia“, dopo aver esaminato le più recenti determine del Comune mette in guardia sui lavori fatti, a suop dire, troppo in economia. "Come genitore di tre figli ormai adulti, ho sempre rivolto molta attenzione al controllo di stabilità degli edifici scolastici da loro frequentati - sottolinea Rontani - . Leggere adesso, in certe determine che è emersa la necessità di dover intervenire sullo stato dei solai, di alcuni locali delle scuole dell’infanzia di Lappato, primaria di Marlia e secondaria di 1° grado di Lammari, per un importo pari a 95mila euro, di cui quasi 72mila a base di gara non è uno scherzo da poco. I lavori andrebbero conclusi con urgenza in estate e dei tre operatori contattati direttamente, uno si è detto non interessato, uno ha proposto un importo complessivo di appena 60mila euro e un secondo addirittura un importo complessivo di appena 59mila euro, con un ribasso che supera il 31%".

"E’ vero che l’ente farebbe gli interventi risparmiando quasi 23mila euro - conclude - , ma non è anomala una simile offerta al ribasso? Come dovrebbero essere posti in sicurezza questi solai con interventi così a basso costo? In veste di capofamiglia mi sento di richiamare alla prudenza pensando ai bambini a cui si dovrebbe garantire un ambiente scolastico più sicuro".