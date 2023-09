Scuole e guerra “Non ci siamo“: Protesta a Lucca

L’assemblea ”No base No guerra Lucca“ firma una presa di posizione netta e annuncia un’iniziativa di protesta domani alle 11 davanti alla Cavallerizza, contro l’ospitata delle scuole al Centenario dell’Aeronautica.

“Le scuole stanno diventando terreno di conquista di una ideologia bellicista attraverso molteplici iniziative portate avanti dalle forze armate. Il tentativo – sostiene l’associazione - è quello di presentarsi come portatrici di una cultura capace di risolvere le problematiche proprie del vivere civile. In questo contesto si collocano le celebrazioni dei 100 anni dell’Aeronautica militare a Lucca. Dopo la giornata dedicata a Italo Balbo, squadrista fascista della peggior specie,sono previsti altri due incontri con gli studenti delle scuole superiori, il 22 e il 29 settembre. Riteniamo che le scuole non debbano essere “militarizzate”, ma che debbano essere portatrici di una cultura di pace e di accoglienza. Chiediamo agli studenti e a tutto il personale scolastico di denunciare ogni intervento improprio da parte delle forze militari e di sicurezza, per estromettere la cultura dellaguerra dal mondo della scuola segnalandolo alla mail [email protected]. Saremo presenti venerdì 22 settembre, ore 11, davanti alla Cavallerizza in piazzale Verdi per protestare contro il coinvolgimento delle scuole al centenario dell’aeronautica militare“. Protesteranno anche contro il libro di Vannacci 1l 27 a Porta Elisa.