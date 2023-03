Scuola Secondaria di primo grado "Nottolini" di Lammari

Potrà sembrare strano, ma la salvaguardia delle tartarughe marine parte proprio dal nostro territorio, anche se lontano dal mare, e in particolare da noi ragazzi che molto possiamo fare per l’ambiente.

Ecco perché nel mese di febbraio, dal nostro Istituto ci siamo mossi per salvare la specie di tartaruga del Mediterraneo Caretta Caretta. E’ bastato spostarci poche centinaia di metri per fare qualcosa di importante per la tutela dell’ecosistema marino.

Venuti a conoscenza del progetto di Legambiente "Salviamo le tartarughe marine" grazie al Consigliere Comunale di Capannori Guido Angelini, abbiamo scoperto che la lotta all’estinzione di queste tartarughe comincia dai fiumi e ancor prima dai canali, quelli che incontriamo ogni giorno tornando a casa da scuola.

Insieme a Guido Angelini, responsabile del settore Report Canali per Legambiente e con alcuni volontari di Legambiente (Sara, Michele e Narciso) ci siamo recati vicino alla nostra scuola per dedicarci alla pulizia del canale Rio Nocella di Lammari.

Prima di agire, però, abbiamo incontrato a scuola la dottoressa Katiuscia Filippeschi del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, la quale ci ha spiegato come avviene la manutenzione dei corsi d’acqua e l’importanza di mantenerli liberi dai rifiuti che inevitabilmente, in un modo o nell’altro, finiscono in mare uccidendo insieme alle altre specie anche quella della bellissima tartaruga Caretta Caretta, i cui esemplari vengono rinvenuti pieni di plastiche e microplastiche nello stomaco.

Basti pensare che nel Mar Mediterraneo, sebbene rappresenti solo l’1% delle acque mondiali, si concentra il 7% delle microplastiche di tutto il mondo. Abbiamo avuto poi l’opportunità di fare una lezione di Educazione ambientale con la biologa Angela Giannotti, vicepresidente di Legambiente Capannori e Piana di Lucca, la quale ci ha molto parlato dell’inquinamento marino presente anche lungo le nostre coste, che colpisce la nidificazione estiva delle tartarughe – nonostante l’impegno per la messa in sicurezza attraverso recinzioni apposite nelle aree di ovo-deposizione – spesso a causa dei danneggiamenti provocati dai bagnanti e dai turisti che affollano le spiagge, inconsapevoli o incuranti.