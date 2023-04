Scuola Secondaria di Primo Grado "Nottolini" di Lammari

Per emozionarsi ed emozionare, per socializzare e condividere, per diventare adulti che sanno mettersi in gioco. Forse siamo stati davvero fortunati! Arrivati alla fine di questo lungo anno scolastico, scandito dal susseguirsi di mille prove e messe in scena del nostro spettacolo, la conclusione alla quale siamo giunti è questa. Siamo stati fortunati ad avere avuto l’opportunità di avvicinarci al teatro sia come attori che come spettatori e oggi, nonostante le tante paure e insicurezze iniziali, rifaremmo tutto daccapo.

È un privilegio conoscere una delle arti più antiche e poter riflettere su come ci si senta una volta sul palco, quando il pubblico attento guarda con occhi pieni di aspettative, e arrivare lì, in scena, dopo tante prove, vogliosi di dare risposte, di entusiasmare ed essere applauditi.

Non ci saremmo mai interrogati sull’impegno necessario a far sì che tutto il meccanismo funzioni a puntino, che gli incastri tornino, che la responsabilità di uno sia quella di tutti e che successo e insuccesso di tutti corrisponda al successo e all’insuccesso di ognuno.

Poche settimane fa, dopo aver più volte recitato, abbiamo assistito ad uno spettacolo teatrale ed il nostro applauso finale all’attore ci è parso più consapevole, un applauso di ringraziamento; quell’attore ci ha trasmesso una storia, tante emozioni e la voglia di metterci in gioco!

E noi, non più a pretendere la perfezione, abbiamo desiderato con lui che lo spettacolo riuscisse ed emozionasse. Il laboratorio teatrale ci ha insegnato a darci un obiettivo, ad assumerci delle responsabilità e a desiderare di conoscerci.

Grazie al teatro due classi quest’anno si sono unite. Da quasi non riconoscerci nel corridoio a causa delle mascherine e delle tante restrizioni imposte dal Covid, 45 ragazzi, ognuno con le sue caratteristiche, hanno dato vita ad una bella e unica voce corale.

Abbiamo desiderato l’amicizia fatta di abbracci e di contatti e ci siamo uniti diventando importanti gli uni per gli altri… questa è la lezione del teatro!