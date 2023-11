La scuola Santa Dorotea in festa: open day nella ‘nuova casa’

Lucca, 13 novembre 2023 – La storica scuola Santa Dorotea ha trovato casa. Anzi, una doppia casa. Per ora è negli ambienti appositamente riadattati del Seminario di Monte San Quirico, grazie all’interessamento diretto dell’arcivescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti. Appena terminato il cantiere tornerà in centro, in via dell’Angelo Custode, nell’ex sede degli Artigianelli.

Una svolta decisa che blinda il futuro della scuola, da sempre punto di riferimento per la comunità lucchese e non solo. Si pensi che la nascita dell’istituto risale nientemeno che al 1855 quando le Suore di Santa Dorotea, fondate da Don Luca Passi, furono chiamate a Lucca per aprire una casa al servizio delle ‘fanciulle del popolo’, ‘quale strumento utilissimo per la formazione cristiana delle ragazze’.

Nel 1939 l’istituto fu riconosciuto per decreto ministeriale come scuola media, nel 1946 come Istituto superiore, le Magistrali che hanno preparato tante maestre nelle nostre scuole. Nel 2000 ha aggiunto la primaria oltre alla media, sempre nella sede di via del Giardino Botanico.

La scuola da anni è gestita dalla Cooperativa Sociale Giovanni Paolo II, ma l’immobile era rimasto di proprietà delle suore, e qualche tempo fa hanno deciso di venderlo ne verranno ricavati degli appartamenti. Di qui la necessità di individuare una nuova sede, impresa non facile.

Dopo un periodo colmo di incertezze, ieri finalmente la svolta con l’open day e la presentazione della nuova sede della scuola Santa Dorotea al Seminario di Monte San Quirico.

E’ stata una mattinata di festa per i bambini della Scuola dell’infanzia e della Scuola Primaria Santa Dorotea di Lucca che sono stati accolti da un ospite speciale, la principessa Elsa del cartone animato di Frozen (impersonata da Emanuela Gennai) con un momento di animazione a cura dell’associazione Don Franco Baroni, con la quale la scuola collabora ormai da anni sul territorio.

E’ seguito poi l’incontro con il Presidente della Cooperativa che gestisce la scuola Mario Monti Guarnieri, l’Arcivescovo Paolo Giulietti e l’assessore alla Scuola Simona Testaferrata. Ai genitori presenti è stato illustrato il progetto dei lavori che si stanno eseguendo presso la futura sede della Scuola in Centro in Via dell’Angelo Custode presso la sede ex-Artigianelli dove oltre alle aule scolastiche sarà presente un bel giardino per ospitare il gioco dei bambini.

L’arcivescovo ha ribadito l’impegno della Diocesi nel desiderio di assicurare un progetto di Scuola cattolica nella città e l’assessore Testaferrata ha sottolineato la necessità di un servizio come questo è della permanenza preziosa di una scuola storica per tanti lucchesi.

La sede nuova ospiterà sia la scuola dell’infanzia che le classi della scuola primaria.

”Il desiderio - ha detto Mons. Giulietti - è quello di immaginare la realizzazione anche di un Nido d’infanzia ma questo lo si farà in un secondo momento probabilmente. Seguiranno altri open day per presentare l’attività della scuola e promuovere la presenza di questa storica istituzione lucchese nella futura sede e con il ritorno nel centro città. Il prossimo open day è previsto per il 25 novembre sempre dalle ore 10 alle ore 12“.

Laura Sartini