Scuola Primaria “San Domenico Savio” di Pieve San Paolo

Quando a Lucca parli di Carlo Piaggia, pensi a una, anzi a due strade, o ad un istituto scolastico, anzi a due, perché uno si trova a Viareggio. Ma a chi appartengono questo nome e questo cognome? Paolo Carlo Valeriano Piaggia nacque a Badia di Cantignano il 4 gennaio 1827, terzo di otto fratelli, in una famiglia di umili condizioni. Imparò a leggere e scrivere con l’aiuto del parroco e, fin da piccolo, lavorava con il padre mugnaio. Purtroppo un’epidemia di colera decimò la sua famiglia e ciò lo spinse, a 21 anni, a partire per l’Africa in cerca di una vita migliore.

Visse tra Tunisi ed Alessandria d’Egitto dove svolse diverse professioni, come il carpentiere, l’ombrellaio, l’armaiolo e il cacciatore. Nel 1856 partì da Karthoum (Sudan) risalendo il corso del Nilo al seguito di mercanti e cacciatori. Durante la prima spedizione si rese conto che viaggiare era lo scopo della sua vita: “Volevo conoscere un poco anch’io questo mondo e vedere specialmente ciò che altri non hanno visto”.

Dopo il suo primo viaggio che durò fino al 1859 e lo vide raggiungere il Nilo Bianco, ne seguirono altri: dal Sudan verso la regione inesplorata degli Niam Niam, dove gli abitanti erano ritenuti dei feroci cannibali (1860-1866); dall’Abissinia alle regioni dei grandi laghi equatoriali (1871-1877); lungo il Nilo Azzurro (dal 1878 al 1882).

Partecipò alle spedizioni di altri famosi esploratori, come Orazio Antinori e Romolo Gessi, dai quali imparò ad usare un linguaggio più scientifico nelle sue descrizioni. Tornò poche volte in Italia e a Lucca, e ogni volta cercava delle sovvenzioni per riprendere le sue esplorazioni. Spesso portava con sé animali impagliati e oggetti dei popoli africani, che vendeva ai musei per pagarsi le sue imprese. Nei suoi viaggi scoprì e fece conoscere agli europei animali e piante ad essi sconosciuti, inviando degli esemplari nei loro musei; potè conoscere gli usi e i costumi dei popoli locali, che rispettava, al contrario di altri esploratori del passato o anche del suo presente.

Era contrario alla tratta degli schiavi che era ancora una realtà. Insomma era un esploratore che viaggiava per il piacere della scoperta, ma non voleva assolutamente imporre il suo modo di vivere. Nel 1882, anche se non stava bene di salute, decise di intraprendere un nuovo viaggio per aiutare un suo amico esploratore. Dopo dieci giorni dalla sua partenza, il 17 gennaio, morì nei pressi di Karkog (Sudan meridionale) e fino a poco tempo fa non si conosceva il luogo della sua sepoltura.