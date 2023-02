Scuola Primaria di Nave

Che ne direste di scoprire una delle più antiche bellezze di Lucca? A maggio i bambini della quinta della Primaria di Nave si impegneranno nella realizzazione del progetto “Messaggeri di stupore - guida per un giorno”. L’iniziativa viene promossa dall’Istituto Comprensivo Lucca 7 in collaborazione con la Cattedrale di San Martino ed è nata nel 2020 in occasione della celebrazione dei 950 anni della dedicazione della Cattedrale di Lucca.

Dopo il successo della quinta del 2022, anche quest’anno la Primaria di Nave ha scelto di intraprendere il progetto per valorizzare e far conoscere alle giovani generazioni il patrimonio storico-culturale e ambientale del territorio. I protagonisti saranno gli alunni e le alunne: proprio loro vestiranno i panni di guide turistiche e accompagneranno famiglie, insegnanti e tutti gli interessati nella scoperta della Cattedrale di San Martino. I bambini, supportati durante il progetto dall’insegnante Maria Cristina Elisabetta Lorecchio, presenteranno e condivideranno la storia e le meraviglie che si nascondono dentro e fuori al celebre monumento. Gli allievi diventeranno così veri e propri “Messaggeri di Stupore”! Ispirati dall’architettura e dai simboli della cattedrale, i bambini potranno aiutare la gente a ritrovare la gioia e la bellezza che si stanno perdendo nel tempo. Per un obiettivo così importante, la preparazione non può che essere stata impegnativa: la classe, infatti, si prepara sin da gennaio per realizzare il progetto. Settimana dopo settimana, i bambini hanno collaborato e lavorato duramente per fare ricerca e scoprire la storia nascosta dietro alla famosa cattedrale. Non solo: grazie al progetto, tutti avranno l’opportunità di mettersi in gioco per presentare e condividere con il pubblico un aspetto studiato del monumento. Proprio l’incontro con i visitatori del duomo sarà fondamentale per stimolare e incoraggiare i bambini della quinta di Nave: così il progetto sarà ancora più speciale!

I bambini sono entusiasti all’idea di condividere con i compagni di classe, insegnanti e famiglie un’emozione tanto grande! Le piccole guide non vedono l’ora di esplorare la cattedrale, le sue curiosità e i segreti nascosti all’interno. Perché “messaggeri di stupore”? Gli alunni e le alunne della quinta di Nave hanno voglia di vivere la magia e le sensazioni suscitate dalla bellezza del monumento e dalle leggende che si nascondono dietro alla sua storia. Al giorno d’oggi, infatti, sembra difficile riuscire ancora a trovare il tempo per dedicarsi al fascino dell’arte e della cultura. In più, la velocità con cui si muove la società ci fa spesso dimenticare l’importanza del senso dell’attesa e del gusto di scoprire e vivere le cose con gli altri. Proprio per questo, i bambini diventeranno dei “messaggeri di stupore” e cercheranno di far assaporare il gusto della bellezza, della curiosità e della conoscenza ai visitatori del duomo di Lucca.