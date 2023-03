Scuola media di Villa Basilica dell’Ic Montecarlo

Lo sport permette di formare e educare i giovani e ha la capacità di trasmettere valori, il rispetto per gli altri e il lavoro di squadra, aiuta anche ad acquisire autostima, credere in sé stessi e nelle proprie capacità. “Lo sport, e in particolare il tennis, è passione, è la mia vita. Mi ha insegnato a crescere come persona e ha fatto sì che assimilassi i valori fondamentali. Grazie ad esso ho imparato a vincere ma soprattutto a perdere” ha riferito Leonardo Braccini, allenatore del circolo Sporting Club di Montecatini-Terme, intervistato dal nostro compagno Marco. Per mantenere una buona salute, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, un ragazzo dovrebbe svolgere giornalmente almeno 60 minuti di moto, praticando non solo esercizi strutturati, ma anche tutte quelle attività quotidiane come giocare, camminare, andare in bici. Il movimento come gioco all’aperto, libero e senza sorveglianza, si sta trasformando in attività strutturata, mentre la mancanza di spazi adeguati fa sì che i bambini e gli adolescenti siano sempre più confinati a casa a guardare la tv, giocare ai videogame o con lo smartphone, e ciò aumenta i rischi per la salute. Altre motivazioni che portano i ragazzi a non praticare sport? Mancanza di tempo o

interesse, ma anche problemi economici, si legge nel rapporto “I minori e lo sport” Con i Bambini.

Da questo rapporto apprendiamo anche che negli anni la quota di bambini e ragazzi che, nel tempo libero, vedono i propri amici quotidianamente è molto diminuita. Migliaia di bambini sono stati consultati e tra gli aspetti messi in rilievo è emerso il diritto dell’amicizia: la possibilità di passare il tempo con gli amici e poter parlare liberamente dei propri problemi risulta un elemento centrale per loro. La pandemia ha aggravato la situazione: le conseguenze del lockdown sulla salute dei cittadini sono state enormi, anche per l’impossibilità di muoversi liberamente e praticare sport.

Di fronte ai disagi causati dalla pandemia, si è discusso di quelli legati alla DDI ma è stato meno approfondito l’impatto su bambini e ragazzi della chiusura di impianti sportivi, parchi e luoghi dove fare sport e socializzare. “Non ho mai trovato corretto che in ogni città o paese non ci fosse un campino per stare con

gli amici o sfogare la propria rabbia e le proprie emozioni“, dice ancora l’allenatore Braccini.

In conclusione, gli spazi pubblici e le aree sportive all’aperto saranno i luoghi che i cittadini cercheranno e rivendicheranno per fare attività fisica e socializzare e che dovrebbero essere sempre più valorizzati.