Scuola Media di Montecarlo

La verità che non tutti sanno è che ci sono realmente degli eroi nella vita, non avranno super poteri ma sono altrettanto indispensabili per la comunità. Sono i volontari, che ogni giorno, in silenzio, si occupano degli altri. La rete del volontariato opera in tutto il mondo attraverso le Ong, ovvero le associazioni non

governative, come Emergency, che si occupa di assistenza sanitaria, Save the Children che difende i diritti dei bambini e altrettante che offrono aiuto ai più deboli o a chi, come i migranti, decide di lasciare la propria casa alla ricerca di una vita migliore.

Questa rete arriva anche nelle piccole realtà locali come la nostra, dove operano numerose associazioni come la Misericordia o la Caritas diocesana. La Misericordia, fondata nel 1899, si occupa di assistenza, soprattutto agli anziani. La Caritas è un’associazione di volontariato che è nata a Napoli nel 1971. La sede principale della nostra provincia è a Lucca ma ha anche altre piccole sedi sparse nel territorio tra cui una nel nostro paese di Montecarlo, che si occupa di portare sostegno a chi ha più bisogno, tramite raccolte alimentari o di abiti, sostegno finanziario, progetti di alfabetizzazioni per stranieri. Caritas italiana, si occupa anche di raccolta dati, pubblicando ogni anno un rapporto sul fenomeno migratorio.

Dai dati 2022 risulta un incremento del numero dei migranti, da 272 milioni nel 2019 a 281 nel 2021, di cui due terzi sono migranti per lavoro. Anche nella nostra scuola ci sono studenti di nazionalità straniera, nati e cresciuti in Italia, ma anche ragazzi che sono arrivati qui da poco dal proprio paese. Abbiamo avuto la possibilità di far loro qualche domanda e ci hanno raccontato le loro storie, tutte diverse ma accomunate dal fatto che i loro genitori si sono sono trasferiti per assicurarsi un futuro migliore, spesso a costo di lasciare i propri figli nella terra di origine per cercare lavoro.

Fortunatamente i nostri compagni hanno trovato un ambiente accogliente qui in Italia, alcuni conoscevano anche qualche parola in italiano, ma all’inizio la lingua è stato l’ostacolo più grande. “All’inizio a scuola non potevo parlare con nessuno perché non mi capivano” dice D. “Io ho superato il problema della lingua attraverso il gioco” racconta invece M. La situazione è migliorata grazie a progetti di alfabetizzazione organizzati a scuola e nelle associazioni del territorio. “Mi mancano un po’ i miei amici, ma qui ne ho trovati di nuovi” ci racconta P. Così, la rete di solidarietà si trasforma in amicizia.