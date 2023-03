Scuola Media "Da Vinci" di San Concordio

Martedì scorso al mercato contadino di San Concordio ci siamo improvvisati giornalisti: eravamo curiosi di saperne di più sull’agricoltura a km 0. L’emozione è alle stelle, poi rompiamo il ghiaccio: “Ciò che vendete è a km 0? Quali concimi utilizzate? Cosa fate con i prodotti che non vendete?”.

La signora Alessandra ci accoglie con gentilezza: “Quello che trovate sul banco è coltivato nella nostra azienda, che ha sede qui vicino; abbiamo un piccolo allevamento da cui otteniamo il concime, naturale e senza pesticidi. I prodotti che non vendiamo vengono consumati da noi agricoltori: portiamo al mercato quantità che siamo sicuri di vendere così da non rimanere con troppe eccedenze”. Le verdure e la frutta presenti sul suo banco e su quelli degli altri coltivatori sono locali e biologiche: “Il loro sapore è inconfondibile e la loro freschezza è sinonimo di qualità”. “Portate al mercato solo prodotti di stagione?” “Certamente. Siamo a fine inverno, ecco perché vedete sul banco zucche, verdura, cardoni, pere, kiwi. Stiamo preparando il terreno per accogliere le colture primaverili ed estive che tra qualche mese porteremo al mercato”. Ci abbiamo preso gusto, fare i giornalisti ci piace un sacco. Così ci avviciniamo al signor Alessandro che è davvero felice di parlarci della sua storia. “Le piace il suo lavoro? Ha mai desiderato fare altro nella vita?”. Alessandro ci racconta di aver lasciato, qualche anno fa, la sua professione per dedicarsi alla vita nei campi: un mondo nel quale era cresciuto. “Non tornerei indietro, ho fatto la scelta giusta. Mio padre faceva l’agricoltore e mi ha trasmesso la passione per questo lavoro. Oramai sono

quattordici anni che vendo i miei prodotti ai mercati locali”. Chiediamo ad Alessandro se tiene per sé una parte di ciò che produce. “Sì, la frutta e la verdura che consumiamo a casa è di nostra produzione, non la compriamo mai. Tutti i giorni raccogliamo le nostre galline depongono le uova che vendiamo al mercato contadino. Acquistiamo tutto il resto, ciò che non possiamo produrre da soli”. Alessandro ribadisce che “il bello di questi mercatini è il fatto di trovare prodotti stagionali: in inverno qui non troverete i pomodori, ma cavoli e rapini”. E i concimi? “Spesso li otteniamo dal cibo che non mangiamo. Non sprechiamo nulla”. Gli agricoltori del mercatino ci hanno insegnato che tutti possiamo contribuire a scegliere consapevolmente cibi sani, di qualità, realizzati da un’agricoltura attenta alla filiera produttiva. Evviva la spesa a km 0!