Scuola materna, polemica a distanza. Paolinelli accusa disagi da infiltrazioni. Il sindaco: "In attesa dell’avvio dei lavori"

Infiltrazioni d’acqua alla scuola materna di Valdottavo, inagibili i locali della mensa e della cucina. L’inconveniente si verifica dalla metà di dicembre, il Comune ha messo in cantiere un intervento risolutivo dando l’incarico ad una impresa privata. La questione è stata sollevata pubblicamente da Cipriano Paolinelli, candidato sindaco alle prossime amministrative per il centrodestra al comune di Borgo a Mozzano, il quale ha effettuato un sopralluogo al plesso scolastico di Valdottavo per constatarne la criticità dovuta alle infiltrazioni piovane.

"Questa situazione - afferma Paolinelli - si protrae ormai da diverso tempo ed è peggiorata ulteriormente dal dicembre scorso dove da tale periodo nella scuola si vive e si fanno le attività in una situazione di disagio. I bimbi infatti, si ritrovano a consumare il pasto sui banchi delle aule dove svolgono le loro attività scolastiche ed educative seppur ogni volta sanificati all’inizio e alla fine dal personale preposto. Questo comporta per i bimbi anche di non condividere tutti insieme il momento del pranzo essendo divisi appunto in 2 locali diversi e comunque a dover rinunciare, per le operazioni di preparazione e ripristino delle aule, a quasi due ore su otto di svolgimento delle attività scolastiche in aula ovvero un quarto del totale orario giornaliero".

"Il fatto però che non rassicura - aggiunge - , è che i lavori di ripristino delle normali condizioni di utilizzo dei locali della scuola sono previsti non prima dell’arrivo del bel tempo per cui le condizioni della struttura andranno a peggiorare e ad aggravarsi ulteriormente. Durante il sopralluogo ho esposto ai responsabili quelle che erano le mie preoccupazioni e le mie intenzioni: fisserò nei prossimi giorni un appuntamento con il responsabile delle scuole comunali di Borgo a Mozzano e l’ufficio tecnico per avere delucidazioni in merito".

Dal canto suo il sindaco Patrizio Andreuccetti precisa che l’Ufficio Tecnico del Comune si è già attivato, celermente, ma i tempi per programmare l’intervento si sono complicati e allungati per alcune difficoltà. "Abbiamo constatato - spiega il sindaco - che i lavori richiedevano più tempo di quanto inizialmente veniva previsto. Al momento, comunque, l’Ufficio ha programmato l’intervento, per l’esecuzione del quale necessitiamo di almeno una settimana di bel tempo. Quindi siamo in attesa, ma ormai prossimi all’avvio dei lavori, dipende solo dalle condizioni meteo. Di questo - conclude - ho avvisato la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo".

Marco Nicoli