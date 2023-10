Scuola libera del nudo del liceo “Passaglia“ aperte le iscrizioni

Iscrizioni aperte al Liceo Artistico Musicale “Passaglia” per la “Scuola libera del nudo”. Le lezioni si articolano nello studio della figura femminile a disegno libero e a colore applicato, con libere tecniche pittoriche da concordare col docente. Gli iscritti possono inoltre usufruire di cavalletti, lampade, pannelli, sgabelli ecc. Una modella sarà a disposizione per le 14 lezioni. Il corso sarà tenuto dai prof. Guido Berti e Luigi Salotti. Lezioni il lunedì dalle 16,30 alle 19,30. Info alla segreteria del Liceo Artistico via Fillungo,205 dalle 11 alle 14 e dalle 15,30 alle 22,30. Telefono: 0583. 467174. E-mail: luslo2000x@liceopassaglia.edu.it