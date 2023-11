Scuola in piazza, stop precari e sedi scandalose

La scuola scende in piazza e sventola casi-scandalo come il Paladini-Civitali, ancora nei container. I Cobas scuola aderiscono alla manifestazione indetta dal Collettivo studentesco “Nuova Resistenza” per il 17 novembre con concentramento a Lucca in piazzale Verdi alle 9 e invitano docenti e Ata a partecipare dichiarandosi in sciopero, se in servizio. “Chiediamo un’inversione di tendenza rispetto alla dequalificazione della scuola pubblica degli ultimi decenni. Fummo dei buoni profeti quando, sul finire del 900, coniammo la categoria della “scuola-azienda” – sottolineano i Cobas –. L’aziendalizzazione della scuola ha ampliato a dismisura i poteri dei dirigenti scolastici, che spesso si pongono illegittimamente al di sopra degli organi collegiali (mentre le leggi prevedono il rispetto delle relative prerogative), limitando democrazia collegiale e libertà di insegnamento“.

“L’edilizia scolastica è in condizioni spesso fatiscenti – è la denuncia – : fa scandalo il caso del Paladini-Civitali che da ben 6 anni è costretto a fare lezione nei container, ma tante scuole fanno lezione in ambienti inadatti e talvolta devono far ruotare le classi perché hanno un numero di aule inferiore al numero delle classi. L’alternanza scuola lavoro (o PCTO) costituisce una nuova frontiera del mercato del lavoro, che va oltre la precarizzazione:un’esistenza libera e dignitosa”. “L’ultima mannaia che si è abbattuta sulla scuola pubblica è l’obbligo delle 30 ore di orientamento annuali per tutte le classi delle superiori con le annesse figure di tutor e orientatore. I collegi dei docenti del Don Lazzeri di Pietrasanta, dell’ISI di Barga, del Chini di Camaiore e del Liceo Artistico di Lucca hanno, in forme diverse, votato contro questa imposizione di Valditara– fa sapere Cobas – ma i DS vanno avanti imperterriti violando la democrazia collegiale“. “Chiediamo un ingente investimento per l’edilizia scolastica, per ridurre il numero degli alunni per classe, per assumere i docenti precari con 3 anni di servizio e gli Ata con due e recuperare il potere d’acquisto degli stipendi“.