Scuola, il ’no’ del consiglio ai tagli Vietina chiede maggior impegno La replica: "Siamo molto attenti"

L’esordio in pubblico della nuova dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, Ilaria Baroni, è stato tra i banchi del consiglio comunale. Una seduta straordinaria incentrata su quelle che sono da anni le criticità del settore (carenza di insegnanti, precariato, classi pollaio), conclusa con una vittoria, almeno sulla carta, della scuola. Tutti, nessuno ecluso, erano d’accordo sul dire no ai tagli al sistema scolastico. I numeri sciorinati dalla provveditrice fanno ben sperare: "Nella Piana, a Capannori e Altopascio, siamo intervenuti per ripristinare i numeri corretti di alunni per classe – ha spiegato Baroni -. La situazione provinciale sconta una diminuzione di organico di diritto, legata alle unità in meno nelle primarie e nell’infanzia, anche se la media del numero di alunni per classe, rispetto ad altre province, è buona. Tra le altre, ci sono due situazioni problematiche, con 26-27 alunni per classe nei comprensivi di Lucca 7 e Lucca 4 e siamo intervenuti sull’organico di fatto ottenendo posti di sostegno in deroga. A livello toscano stiamo organizzando nuove assunzioni dal 25 agosto, che potrebbero garantire un inizio anno scolastico più sereno".

Il consiglio comunale straordinario sulla scuola è stato richiesto dal centrosinistra. Il perché di questa esigenza lo ha spiegato la consigliera Ilaria Vietina, nonché ex assessora. "Dopo un anno è necessario che l’amministrazione comunale e il consiglio comunale assumano una forte azione politica sul tema - ha detto nel suo intervento - È necessario che le istituzioni del territorio proseguano nell’agire in modo che il governo nazionale (di qualunque colore politico) abroghi il Dpr n.81 del 2009. In questo anno - conclude con una stoccata - ci siamo fidati, abbiamo atteso e ritirato mozioni ma, nonostante le rassicurazioni, nulla è stato fatto. Chiediamo quindi in maniera formale a questa giunta, da adesso in poi, di prendere un impegno diverso, per dimostrare che il consiglio comunale prende sul serio la scuola".

Più positiva l’assessora alla scuola, Testaferrata: "I numeri illustrati dalla dottoressa Baroni in merito al territorio sono relativamente sani, anche se tutto è perfettibile. Sicuramente il governo nazionale lavorerà per questo, come ha già fatto per i nuovi contratti. Il centrodestra, al contrario di quello che si crede, è molto attento a tutto quello che ha a che fare con la scuola e con i diritti. Come giunta abbiamo monitorato e monitoriamo quotidianamente le esigenze, insieme ai comprensivi e agli uffici scolasti".