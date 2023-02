Scuola, il contributo volontario divide

La scuola chiede un contributo di 60 oppure 80 euro a studente, ma alcuni genitori non trovano che sia corretto stabilire a priori una cifra. Accade al Liceo Scientifico "Majorana" dove, come ormai in tutte le scuole da anni, viene richiesto un contributo volontario alle famiglie.

"Non condividiamo - spiegano alcuni genitori - che la scuola ci abbia fatto avere in un unico bollettino il costo per l’assicurazione, che è obbligatorio, insieme al contributo volontario. Il contributo richiesto alle famiglie così non è affatto volontario, ma perentorio e sinceramente anche alto, tanto che chi ha due figli iscritti, si trova a sborsare anche 160 euro".

Qualcuno ha mandato esplicita richiesta alla segreteria per avere il contributo volontario separato dall’assicurazione, scegliendo quindi la cifra da destinare. "Qualcuno c’è riuscito - spiegano i genitori - , ma dopo insistenza e sinceramente non troviamo corretto questo modo di agire della scuola, perché se il contributo è libero e volontario, allora così deve essere".

Da parte sua la scuola precisa che i contributi stabiliti dal consiglio di istituto dell’ISISS "Piana di Lucca" sono illustrati sul sito e prevedono un contributo di 60 euro per il biennio e di 80 euro per il triennio, comprensivo dell’assicurazione di 20 euro.

"Ricordo ai genitori che per ogni cosa possono sempre venire a parlare con me - sottolinea il preside Luigi Lippi - . Purtroppo già da anni il Ministero non copre più le spese fra l’altro dei laboratori didattici, chiediamo quindi alle famiglie di contribuire per il loro funzionamento, sia come dotazione che come materiali di consumo, con una cifra che comprende anche l’assicurazione. Indichiamo un contributo minimo che permetta il funzionamento della didattica laboratoriale e sul sito rendiamo anche conto di come vengono spesi questi fondi".

"Resta fermo che chi vuole destinare un contributo diverso - conclude - può rivolgersi alla segreteria, ma nel complesso meno del 5% delle famiglie vi si rivolge per questo motivo. La modalità comunque può essere discussa e siamo disponibili a parlarne con le famiglie".

Barbara Di Cesare