"Scuola di musica, sembra un rattoppo"

"Riqualificazione della Civica scuola di musica, come si può realizzare con un progetto e preventivi economici del 2019?". Lo chiede il consigliere Bruno Zappia che sottolinea come negli ultimi anni i prezzi delle materie prime siano cresciuti. "Qua – evidenzia il consigliere del Gruppo Misto – non solo si parte da un preventivo di 5 anni fa, ma l’appalto è andato ad una ditta di Salerno che ha perfino previsto una riduzione del 15%. Scommettiamo che la ditta sospenderà i lavori in corso, per chiedere una revisione dei prezzi?". "Il Comune non ha dato garanzie sull’adeguamento degli infissi, sull’installazione dei pannelli solari e sul scaldamento: tutto resterà com’è. Come il parcheggio e la sala concerti. Alla fine – conclude Zappia - malgrado i roboanti annunci sarà solo un rattoppamento per evitare che cada a pezzi"