Scuola beni comuni con “Labsus 2022“

Appuntamento oggi alle 15.30 nella Sala Convegni Vincenzo Da Massa Carrara del Complesso di San Micheletto per la presentazione del Rapporto Labsus 2022, dedicato alle scuole come beni comuni. L’evento è organizzato da Labsus e conta sul patrocinio della Regione e del Centro di Ricerca Maria Eletta Martini. Sarà occasione per fare un bilancio delle esperienze di amministrazione condivisa realizzate dai cittadini e dalle amministrazioni locali negli ultimi anni, con un’attenzione ai patti di collaborazione nelle scuole.