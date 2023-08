Scuola, ancora dubbi dopo il confronto

A seguito del consiglio comunale aperto, svoltosi lunedì sera, un gruppo di 24 genitori che hanno partecipato alla seduta, anche intervenendo nel dibattito, hanno sottoscritto una lettera (postata su Facebook) spiegando di non ritenersi soddisfatti dell’incontro. "In primis la mancanza del dirigente scolastico, dottor Feola, - si legge nella missiva - è stata, a nostro avviso una mancanza di rispetto. Partecipare ad un evento simile, o comunque nel caso di impossibilità, delegare una persona di sua fiducia, come la vicepreside o la rappresentante di plesso, era il minimo che doveva fare. Tutto questo è stato fatto presente al dirigente scolastico con una mail inviata alla sua attenzione il giorno successivo al consiglio". I genitori firmatari proseguono dichiarandosi insoddisfatti dell’esito dell’incontro: "L’amministrazione comunale - scrivono - nella persona del Sindaco e della Giunta, non ha risposto a molte delle domande poste dai genitori e da comuni cittadini che hanno potuto intervenire alla seduta del Consiglio. E’ stata spostata l’attenzione su alcuni punti per non dare adito a questioni probabilmente per loro più spinose". "Purtroppo - concludono - gli argomenti trattati hanno visto una chiusura totale da parte dell’amministrazione che non ha cercato di trovare soluzioni condivise con i genitori su alcuni temi e proposte che hanno avanzato come quella di rivisitare il regolamento comunale sul trasporto scolastico o sul proporre un sondaggio tra i genitori, per cercare di trovare insieme alle famiglie una soluzione condivisibile da tutti".

Come si vede uno scontro "totale", che risente ancora delle polemiche e delle proteste delle scorse settimane.

Marco Nicoli