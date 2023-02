"S.Croce, ancora disagi Nessun intervento mirato"

"Non si fermano i casi di disservizio per i cittadini presso le strutture del Santa Croce di Castelnuovo , ma il tema ospedale sembra sempre più passare in secondo piano- affermano i gruppi di minoranza di centrodestra di Castelnuovo e Villa Collemandina, per voce dei rispettivi capi gruppo Silvia Bianchini e Alberto Comparini. La situazione, che sempre più si riflette negativamente sui cittadini, è caratterizzata da continui disservizi dovuti principalmente alla mancanza di professionisti sanitari, dai dottori, agli infermieri, oss, tecnici. Queste problematiche erano già state portate all’attenzione degli amministratori e degli addetti ai lavori durante il convegno sulla sanità del Partito Democratico tenutosi all’Ortomurato di Castelnuovo nell’ottobre 2021. Ancora prima, nel maggio 2021, erano state la base per la manifestazione nella piazza di Castelnuovo. Nel documento “Senza ospedale non c’è futuro“ venivano sottolineati gli aspetti principali su cui intervenire, ovvero: organizzazione dei reparti e servizi indispensabili al cittadino".

"A più di un anno di distanza- aggiungono- non c’è mai stata una vera risposta da parte di enti e società del settore sanitario, mentre la situazione non ha mai accennato a migliorare, anzi. E la dimostrazione sono i casi di disservizio per i cittadini e il malcontento generale della comunità, dovuto principalmente alla mancanza di personale e al taglio dei servizi pubblici". "Al momento- fa notare Comparini- ci sono investimenti per 12 milioni di euro che mirano al risanamento dell’infrastruttura con interventi mirati a sale operatorie, pronto soccorso, ortopedia e altro". Una manovra accolta di buon grado dai gruppi di minoranza, che comunque sottolineano come oltre al contenitore serva il contenuto, cioè primari, medici e personale. In questi giorni si è svolto a Castelnuovo l’incontro “Man and biosphere“. "Siamo d’accordo sul tema, ma senza i servizi indispensabili per la comunità, è impossibile parlare di futuro per un intero territorio".

Da parte dei gruppi di minoranza, l’invito a promuovere un consiglio straordinario dell’Unione Comuni Garfagnana per fare il punto della situazione.

Dino Magistrelli