Screening oncologici. Gli open day dedicati negli ospedali e distretti

Gli screening oncologici salvano la vita, per questo è importante aderire all’invito che l’Azienda Usl Toscana nord ovest ciclicamente a chi rientra in determinate fasce d’età. Gli screening, completamente gratuiti, sono rivolti a donne e uomini: la mammografia coinvolge le donne dai 45 ai 74 anni, il pap test abbraccia la popolazione femminile tra i 25 e i 64 anni, mentre il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci riguarda entrambi i sessi di età compresa fra i 50 e i 70 anni. L’intera giornata di ieri è stata dedicata all’informazione alla cittadinanza (nella foto anche il dottor Finucci).