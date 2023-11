Scova un tartufo da oltre trecento grammi. L’ex consigliere comunale Vannelli fa ancora centro

Un tartufo da oltre 300 grammi, 309 per la precisione. Un peso notevole. Lo ha trovato Emanuele Vannelli, di Altopascio, non nuovo a simili imprese. "Per me è una notevole soddisfazione, perché non è soltanto una passione - dichiara l’ex consigliere comunale - certo, c’è anche quella, ma impiego tempo con il mio cane per trovare i luoghi più reconditi dove trovare questo tubero e questo tempo lo sottraggo alla famiglia e al lavoro vero, quello quotidiano. Da settembre a dicembre sono quasi sempre via, a caccia di esemplari come questo. Le aree più produttive ovviamente sono quelle nei pressi di San Miniato, la patria storica del tartufo, anche se adesso sembra ve ne sia anche in Lucchesia. Sono molto contento. Se qualcuno volesse imparare quella che considero arte, nel cercare il tartufo, sono disponibile per insegnare i trucchi del mestiere, diciamo così".

Ma. Ste.