Scoperti scavi non autorizzati Bloccati i lavori a Carcaraia "Tentativi di aggirare la legge"

Sono state sospese con una ordinanza le lavorazioni realizzate alle cave Carcaraia B e Carcaraia Arabescato, siti estrattivi del marmo nel comune di Vagli Sotto, per presunte difformità dalla pronuncia di compatibilità ambientale e dal nulla osta del Parco delle Alpi Apuane. A seguito di un sopralluogo effettuato dal comando Guardiaparco, insieme ai carabinieri forestali del Nipaaf di Massa, con Arpat Lucca e con personale dell’ufficio controlli cave della Regione Toscana, sono stato infatti accertate difformità relative ai volumi scavati, oltre ai perimetri autorizzati. L’ordinanza, firmata dal commissario del Parco, Alberto Putamorsi, impone alla ditta Cave Carcaraia srl, oltre alla sospensione immediata di ogni attività estrattiva nelle aree oggetto di escavazioni non autorizzate, la realizzazione, entro trenta giorni, di uno stato sovrapposto tra l’autorizzato e lo stato attuale. Il Parco informa, inoltre, che con ordinanze successive disporrà le richieste di riduzione in pristino, di risistemazione e di eventuale ricostruzione dell’assetto morfologico, idrogeologico e delle specie vegetali e animali. A margine del provvedimento arriva il commento del presidente dell’organizzazione di volontariato "Apuane Libere", recentemente inserita dalla Comunità del Parco Regionale delle Alpi Apuane nell’elenco ufficiale delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio, Gianluca Briccolani, che plaude all’ordinanza. "Lo spudorato tentativo di aggirare la legge da parte della ditta Cave Carcaraia s.r.l. – spiega – è stato smascherato dall’ottimo lavoro di squadra di forestali, guardiaparco e uffici regionali, a cui va tutta la nostra gratitudine. Evidentemente in nostri incontri svolti a Firenze con l’assessore all’ambiente Monia Monni e il direttore di Arpat, Pietro Rubellini, stanno dando i loro buoni frutti.

Ma non ci fermeremo di certo qui, dato che l’amministrazione comunale di Vagli Sotto ha dato prova di attuare posizioni poco trasparenti, scriveremo sia alla Regione Toscana sia al Ministero dell’Ambiente per chiedere che i due siti estratti vengano portati in chiusura perenne, in quanto operanti in violazione all’articolo 142 del Decreto Legislativo 422004 e che alla ditta venga applicato una sorta di Daspo ambientale che le impedisca di compiere altri abusi ambientali.".

Fio. Co.