Scoperta Rsa abusiva. Immediatamente chiusa

E’ stato il Comune stesso a decidere di far partire le verifiche, perché alcune situazioni non tornavano, specialmente uno strano quanto inconsueto movimento di persone e veicoli in certe ore della giornata. Così è scattato il blitz dei NAS. Scoperta a Porcari una Casa di Riposo completamente abusiva, con tre o quattro anziani, custoditi in una abitazione del capoluogo, ma senza le dovute autorizzazioni per svolgere questa attività, riconducibile ad una Residenza Sanitaria Assistita, RSA. I nonni trascorrevano in quei locali 24 ore: quindi ci passavano anche la notte. Per questo tipo di servizio servono accorgimenti, anche di tipo medico, particolari. La struttura è stata immediatamente chiusa, con specifica ordinanza del sindaco.

Le indagini stabiliranno tutti gli aspetti, economici ma non solo, ad esempio l’adempimento ai regolamenti sanitari e sociali, mentre possono scattare sanzioni penali e civili. "L’importante è tutelare la salute e il benessere degli anziani – dichiara il primo cittadino Leonardo Fornaciari – e quindi siamo intervenuti subito appena evidenziato che qualcosa proprio non ci quadrava. Il movimento ed altre situazioni. Purtroppo avevamo ragione. Ora lo possaimo dire. Alcune persone hanno deciso di fare assistenza ad alcuni anziani utilizzando un appartamento privato a Porcari e trasformandolo in una vera e propria RSA. Ma tutto ciò in assenza di ogni tipo di necessaria autorizzazione. Allora abbiamo chiesto aiuto ai Carabinieri del NAS, Nucleo Tutela della Salute che voglio ringraziare, poiché in maniera veloce hanno eseguito tutte le verifiche del caso, compreso un sopralluogo accurato. Così ieri pomeriggio ho firmato l’ordinanza urgente di chiusura dei locali con obbligo di trasferimento immediato degli anziani in strutture autorizzate dove la loro salute e il loro benessere siano la priorità assoluta". Il sindaco poi si rivolge alla comunità.

"Dubbi o sospetti? Segnaliamo alle autorità competenti. Insieme possiamo garantire agli anziani la dignità e la cura che meritano. È inutile girarci intorno: le persone, in particolare quelle di una certa età, rappresentano un tema serio e chi le vuole assistere deve essere autorizzato ed avere cognizioni precise che si acquisiscono attraverso la formazione. Non ci si può improvvisare nell’espletare certe attività".

Massimo Stefanini