Scontro sul Comitato. Dal Pd accuse durissime. Il Comune minaccia di tutelarsi in sede legale

"Quello che sta venendo fuori in merito alla gestione (o meglio non gestione) del Comitato per le celebrazioni pucciniane da parte del suo presidente, Alberto Veronesi, è esattamente ciò che abbiamo denunciato come Pd dai primi momenti e dai primi atti compiuti. Il culmine, poi, in questi giorni, con la ratifica da parte del Comitato stesso di ben 100.000 euro per finanziare la mostra di un noto esponente di Casapound Lucca, Simone Pellico, senza che lo stesso sia un curatore di mostre o un organizzatore di eventi o uno studioso di Giacomo Puccini".

Lo sostengono i consiglieri del Pd evidenziando "un’assoluta mancanza di trasparenza e di progettualità e programmazione, assoluta mancanza di concertazione e di creazione di un progetto che potesse veramente sfruttare a pieno le tante risorse a disposizione, quasi 10 milioni di euro, e l’occasione del centenario per posizionare Lucca e tutto il territorio nel mondo con qualità e visione". Nella nota si evidenzia che "siamo ad aprile e, nell’anno del centenario della morte di Puccini, non esiste un programma e un cartellone degno di questo nome".

L’amministrazione, a stretto giro, replica: “La mostra su Puccini e la pubblicità è organizzata dal Comune che ha chiesto e ottenuto un finanziamento al Comitato nazionale per le celebrazioni. Si tratta di un atto programmato e pertinente per una mostra da realizzarsi nell’anno del centenario della morte di Puccini, così come altri Comuni hanno chiesto e ottenuto supporto per loro iniziative analoghe. La mostra presenta in modo inedito il rapporto tra Giacomo Puccini e il manifesto pubblicitario, gli illustratori e la storia della pubblicità. Saranno esposti oltre 100 manifesti originali in un percorso espositivo rivolto a pubblico nazionale e internazionale. Il tentativo – concldie l’amministrazione – di boicottare questo evento da parte di forze politiche è un danno diretto alla città, titolare dell’iniziativa. Le ricostruzioni che parlano di finanziamenti dati all’ideatore della mostra sono totalmente falsi e saranno oggetto di tutela giudiziaria nelle sedi preposte".