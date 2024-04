Scontro nella notte. Due feriti, uno gravissimo

Terribile incidente nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle due, sulla via Pesciatina a Lunata, nel territorio di Capannori, nei pressi di alcune attività commerciali. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate e nell’urto una è finita contro un muro, ribaltandosi.

Sulle prime l’incidente è apparso assai grave agli automobilisti di passaggio e ai residenti svegliati dal botto. Una volta scattatato l’allarme, sono partiti i soccorsi con l’intervento dei carabinieri e di tre veicoli del 118: l’ambulanza della Misericordia di Lucca, quella di Capannori e l’ambulanza infermieristica India di Lucca.

Il bilancio è di due giovani seriamente feriti, entrambi erano alla guida delle vetture coinvolte. Il più grave si è rivelato un ragazzo di 21 anni, di Capannori, che ha riportato un trauma cranico. Valutandone le condizioni, il personale sanitario ha deciso per il trasporto, in codice rosso all’ospedale di Cisanello, a Pisa, dove è stato prontamente condotto. Per l’altro uomo, 28 anni, c’è stata notevole difficoltà a soccorrerlo poiché è rimasto bloccato dalle lamiere contorte della macchina. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco i quali sono riusciti ad estrarre il ferito e affidarlo alle cure dei medici i quali ne hanno disposto il ricovero al San Luca di Lucca, sempre in codice rosso per la dinamica di quanto accaduto. Il ventottenne è residente in Calabria ma si trovava nella Piana in quanto in visita da alcuni parenti. Le condizioni dei due pazienti sono stabili. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.

La circolazione è stata bloccata per consentire sia i soccorsi sia la rimozione dei mezzi, ma a quell’ora di notte non ci sono stati problemi a livello traffico. Si tratta dell’ennesimo incidente sulla Pesciatina a Lunata, alcuni anche mortali, come quello del primo giugno 2020, con due giovani in scooter e un trentottenne in moto che persero la vita in un tragico scontro. Ma da registrare anche la morte di un professionista a piedi travolto da un’auto. Molte le croci, purtroppo, su un nastro di asfalto caratterizzato da molte tragedie.

Massimo Stefanini