Scontro frontale tra van e camion: sei feriti

Erano le 7 del mattino quando in via Romana, all’altezza del b&b Le Giare, un pullmino con a bordo sei operai si è scontrato frontalmente con un grosso camion. Ad avere la peggio è stato il conducente del pullmino, trasportato d’urgenza con Pegaso a Cisanello, dove si trova in prognosi riservata. Feriti anche tutti gli altri passeggeri del mezzo: uno di loro, quello che si trovava accanto al conducente, è stato portato anche lui all’ospedale pisano in codice rosso, ma a bordo dell’ambulanza.

Un secondo operaio, invece, è stato portato al San Luca, sempre in codice rosso. Traumi più lievi per gli altri tre, arrivati al pronto soccorso in codice giallo. Illeso, invece, l’autista del camion che è rimasto sul posto durante i rilievi della polizia municipale. Da una prima ricostruzione sembra che il pullmino con a bordo i sei operai, che viaggiava in direzione centro città, abbia invaso la corsia opposta trovandosi ad un certo punto faccia a faccia con il camion. Questa, per il momento, è la prima ipotesi al vaglio della municipale. Il pm di turno, come da prassi, ha disposto il sequestro del pullmino.

Non è ancora chiaro cosa abbia fatto perdere il controllo del mezzo al conducente del van, ma secondo quanto raccontato dall’autista del mezzo pesante, a nulla sarebbero serviti i suoi tentativi di attirare l’attenzione.

Vedendoselo arrivare addosso, subito dopo la rotonda, avrebbe suonato il clacson ripetutamente come avvertimento del pericolo. Ma sarebbe stato tutto inutile. Il violento impatto è stato quindi inevitabile.

Immediato l’allarme al 118, intervenuto con un’automedica, un’ambulanza infermieristica e varie ambulanze. I vigili del fuoco hanno impiegato circa un’ora per estrarre tutti i feriti dalle lamiere.

Tere.Sca