Scontro fra due auto Un passeggero finisce nel sottostrada

Brutto incidente nella notte fra venerdì e sabato. Intorno alle 2,40 c’è stata una chiamata da Ponte San Pietro, sulla Sarzanese all’incrocio con via della Polveriera, dove due auto si sono scontrate.

A bordo delle vetture due persone che sono rimaste ferite, una delle quali in modo abbastanza serio essendo stata sbalzata nel sottostrada per alcuni metri. Sul posto anche una squadra di vigili del fuoco del Comando di Lucca, oltre a soccorittorio e forze dell’ordine. I feriti sono stati affidati ai sanitari in codice rosso.