Scontro fra auto. Automobilista estratto dai vigili

Un ferito lieve, due auto fuoristrada e traffico nel caos. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri verso le 14.30 in viale Europa a Lammari, vicino alla rotatoria con la Pesciatina, in località Papao. Sono rimaste coinvolte due auto (nella foto), una delle quali è finita in un fossato.

La centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica, mentre i vigili del fuoco hanno aiutato i soccorritori ad estrarre il ferito dalle lamiere e a bonificare la strada dopo l’intervento. Una persona è stata trasportata al pronto soccorso del San Luca in codice giallo. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Polizia municipale di Capannori. Il traffico è andato a lungo in tilt sia in viale Europa che sulla Pesciatina.