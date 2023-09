Scontro auto-moto ferita una coppia. Grave pedone investito

Serata nera nelle strade di Lucca e Piana. A Capannori, in via Romana all’altezza del civico 236, uno scontro tra un’auto e una moto. Sul mezzo a due ruote c’erano marito e moglie. Sono stati portati entrambi al pronto soccorso di Lucca, la donna in codice rosso e l’uomo in codice giallo. Sul posto automedica di Lucca e ambulanze della Misericordia di Capannori e delle Croce Verde di Porcari. Un’ora dopo, in via Giovanni Pacini all’Arancio, è stato investito un pedone, che ha riportato politrauma ed è stato portato in codice rosso al pronto soccorso di Lucca.