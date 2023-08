Scontro all’alba sull'Autostrada A11 a Lucca: ferito in ospedale, traffico in tilt

Un automobilista ferito e trasportato in ospedale con codice giallo e forti disagi per il traffico, con code fino a sei chilometri sulla corsia in direzione di Firenze. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri mattina poco prima delle 6 sull’autostrada “A11“, tra i caselli di Capannori e Altopascio, in direzione di Firenze.

Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, l’incidente ha visto coinvolte due auto, una delle quali si è anche ribaltata. Il ferito, estratto dalle lamiere, è stato soccorso da un’ambulanza inviata dal 118 che l’ha trasportato in ospedale: le sue condizioni non destano comunque preoccupazione.

E’ stato necessario tuttavia chiudere una corsia della carreggiata nord dell’autostrada e si sono formate code fino a sei chilometri. La riapertura completa al traffico solo intorno alle 7,15. Molti sono dovuti uscire a Capannori o Lucca percorrendo la viabilità ordinaria con rientro in autostrada ad Altopascio.