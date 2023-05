Sconnessi sì, ma in salute Lippi e Bruschi testimonial

Due campioni del mondo per mettere i giovani in guardia sui rischi da smartphone e social network: Marcello Lippi e Francesca Bruschi saranno gli ospiti d’eccezione dello spettacolo in programma domani mattina alle 9.30 al Teatro del Giglio, organizzato dall’associazione “Riaccendi il Sorriso” in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa-Carrara e il Coni Point Lucca e con il supporto di Regione Toscana e FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri).

Si tratta dell’evento finale, per l’anno scolastico corrente, del progetto “Sconnessi in Salute”: una campagna di informazione, rivolta agli studenti degli istituti comprensivi della Toscana, finalizzata a promuovere un utilizzo corretto, nei modi e nei tempi, dei dispositivi digitali. Il ct della Nazionale che nel 2006 vinse il Mondiale e la campionessa iridata di karate Fesik (lo scorso novembre in Macedonia ha ottenuto il titolo nella specialità individuale del Kumitè Ippon e quello di squadra) condivideranno la propria esperienza rimarcando il valore (anche sociale) dello sport.

Lo show – condotto dall’attore, autore e regista teatrale Raffaele Casagrande – sarà introdotto dai saluti del Questore Dario Sallustio, del prefetto Francesco Esposito e dell’assessore all’istruzione Simona Testaferrata. Sono previste esibizioni artistiche, performance sportive e interventi di esperti sui molteplici rischi dei social network: oltre a Lippi e Bruschi, prenderanno la parola Diego Saccà (ex rugbista, oggi allenatore e membro della Giunta del comitato regionale del Coni Toscana) e la dottoressa Lorena La Spina (primo dirigente della polizia di stato, dal 1° settembre 2022 alla guida del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana), che si soffermerà sui reati commessi attraverso i social e la rete e dei conseguenti pericoli che possono correre i giovani.

La dottoressa Rosaria Sommariva (esperta in medicina del sonno e presidente di “Riaccendi il Sorriso”) approfondirà le ripercussioni sulla salute psicofisica. Il professor Claudio Oliva (referente dell’Ust) metterà invece in evidenza gli aspetti didattici e la valenza educativa-formativa del progetto “Sconnessi in Salute”.

Nel corso dello spettacolo l’artista Jacopo Crudeli interpreterà vari brani, accompagnato dalla ballerina Elisa Reniero e dal pianista Damiano Calloni. Sono inoltre previste le performance della squadra del Basketball Club Lucca allenata da Fabrizio Cappellini, degli Warriors Baskin Lucca diretti da Linda Orsi.