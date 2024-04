S.Concordio, il comitato insorge. Previsti 248 appartamenti e 33mila mq di negozi e uffici

A S.Concordio sono previsti 248 nuovi appartamenti e 33.000 mq destinati a negozi e uffici: per contrastare il progetto, il Comitato Per S.Concordio ha presentato 16 osservazioni al Piano Operativo che sono oggetto di esame, con le relative controdeduzioni degli uffici, da parte dei consiglieri comunali a cui il Comitato si rivolge perché blocchino l’operazione.

"E’ un’enorme colata di cemento, senza mercato, sopra un territorio già eccessivamente impermeabilizzato e soffocato dal traffico - si legge in una nota - ; una catena di interessi che unisce l’amministrazione precedente, che ha adottato questo Piano Operativo, all’attuale, la cui Commissione Urbanistica ha respinto tutte le Osservazioni del Comitato. Ma l’ultima parola sarà quella del Consiglio Comunale, cui il Comitato rivolge un accorato appello".

Ecco cosa chiede il Comitato: innanzitutto, che si fermi l’ipotesi di costruire appartamenti nei depositi ex Manifattura Tabacchi in via Nazario Sauro e che l’area sia destinata a parcheggi inerbiti e alberati. Niente nuove abitazioni nemmeno in via Squaglia: dove è previsto che un’area attualmente agricola di 10.000 mq venga resa edificabile. Per il Comitato va mantenuta l’attuale destinazione ad area agricola interurbana, una delle pochissime rimaste nel quartiere.

Quanto ai "binari bassi", un’area dello scalo ferroviario che è attualmente libera e del tutto inedificata il P.O. prevede la costruzione di 46 appartamenti, più 1.800 mq a destinazione commerciale, 3.600 mq a destinazione direzionale e 2.300 a parcheggi e strade, mentre il Comitato chiede che, per la sua estrema vicinanza alle Mura, l’area sia destinata a parcheggi inerbiti e alberati, con riapertura di un piccolo tratto del canale Benassai che la attraversa.

Il Comitato chiede anche non vengano abbattuti gli edifici dell’ex scalo ferroviario attualmente totalmente fatiscenti. Nell’area comunale dell’ex Oleificio Borella, il Comitato chiede sia destinata a parco pubblico, con al centro conservate le porzioni meritevoli della ex fabbrica, come unico esempio a Lucca dello stile architettonico del razionalismo post littorio. Il Comitato ritiene non congrua nemmeno la destinazione dell’area ex Lombardi in via Urbiciani dove è prevista la costruzione di 36 appartamenti, più 850 mq a destinazione commerciale e 2.600 mq a parcheggio. Quanto alle ex Officine Lenzi (sono previsti 4.000 mq per albergo, 1.500 per negozi, 3.000 per uffici (di cui il 50% può diventare turistico o residenziale), oltre la costruzione di 30 appartamenti), il Comitato ha chiesto di ridurre in maniera sostanziale i volumi e riconsiderare le funzioni.

Osservazioni infine sulla "legittimazione postuma" che il Piano Operativo farebbe delle opere realizzate con i "Quartieri Social". "Per il Comitato quanto realizzato in piazza A. Moro, alla Montagnola, ai Chiariti e nella trav. I di via Formica, non può essere "sanato" a posteriori – conclude la nota – con una semplice approvazione del Piano Operativo che "adegua" lo stato di diritto ad uno stato di fatto già realizzato in assenza di conformità urbanistica, e ha chiesto a tutti i consiglieri comunali di presentare un’interrogazione consiliare per richiedere il parere del consulente legale del Piano Operativo.