Scomparso a 50 anni. Cordoglio in città per l’ex titolare di Cinemania

Lutto in città, e sopratutto nel mondo del commercio e del calcio giovanile, per la scomparsa di Roberto Maffei. L’uomo, 50 anni, era il titolare del negozio Cinemania in viale Castracani e grande tifoso della Lucchese oltre che per un periodo anche allenatore di calcio. Il suo negozio è stato per anni un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati di cinema di Lucca, ed era impossibile non pensare a Roberto vedendo una videocassetta o un dvd.

Anche per quanto riguarda il mondo dello sport aveva lasciato un segno importante in tutti i bimbi che aveva allenato nel corso degli anni.

Nella sua carriera si è seduto in panchina nel Lucca Calcio, Lucca Sette, il Lammari Juniores e il San Lorenzo a Vaccoli, Picciorana e Montecarlo.

Maffei lottava contro la malattia da oltre un anno e da tempo si era trasferito nel Pesciatino, ma non aveva perso i suoi legami con Lucca. Nel luglio scorso aveva perso il padre. Lascia due sorelle Claudia e Alessandra. Ieri mattina alle 10, 30 l’ultimo saluto nell’auditorium in via Fratelli Cervi a causa dell’impossibilità di accedere nella chiesa di Sant’Anna per i lavori di manutenzione. In tantissimi si sono radunati per dare l’ultimo saluto a Roberto.