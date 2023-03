Scompaiono i borghi Crollano i residenti La grande ‘fuga’ dalle aree interne

Denatalità e depauperamento dei territori. Un mix che mina i nostri comuni, principalmente quelli delle aree interne. Succede in Italia e accade anche nella provincia di Lucca. Gli ultimi dati disponibili sull’andamento demografico sono aggiornati al luglio dello scorso anno, grazie a una rilevazione statistica Openpolis su dati Istat.

C’è poco da essere sereni: i territori dell’entroterra lucchese a livello provinciale, in circa 70 anni – dal 1951 al 2019 – hanno subìto un forte abbattimento di presenze. Mutate le ragioni sociali ed economiche, al di là di qualche interesse nato negli ultimi anni per i nostri meravigliosi borghi, la fotografia è impietosa: meno nascite e fuga verso ambiti territoriali che possono fornire, principalmente, servizi e lavoro. La statistica tiene conto dei bambini: una componente fondamentale per i rilievi statistici che fa emergere come la presenza di asili nido possa costituire un fattore di rilievo.

Un dato su tutti: a livello nazionale in questi settanta anni vi è stato un abbattimento del 19% di residenti nei comuni dell’entroterra. Da noi, il riferimento eloquente è quello della Garfagnana. Ma non solo. Da qui al 2030, i minori nella fascia di età fino a 4 anni, caleranno dell’8,3%. Numeri che fanno la differenza e che ridisegnano territori, facendo perdere a quelli in via di abbandono, la prospettiva di un mantenimento, anche dal punto di vista della tutela del territorio, in tutta la sua fragilità.

Naturalmente lo spopolamento non dipende esclusivamente dalla presenza di servizi per l’infanzia. In questi anni, il richiamo delle realtà maggiormente industrializzate e comunque a vocazione produttiva e servizi, ha contribuito a spostare la popolazione dai territori interni a quelli della pianura, come appunto nel caso della nostra provincia, andando a crescerne l’antropizzazione.

Tutto sommato, la lucchesia e la Toscana in generale non è – va detto – quella che risente maggiormente del fenomeno; il triste primato spetta prevalentemente alle regioni del sud Italia, con la Sardegna che fa emergere una tendenza allo spopolamento con proporzioni preoccupanti. In lucchesia, tuttavia, anche dal punto di vista turistico il richiamo dei borghi montani o pedemontani allevia il fenomeno; ma non può bastare a mitigare il massiccio spopolamento. In molti, ultimamente, puntano a strategie che, giustamente, valorizzano i territori più disagiati: lo abbiamo visto in molti comuni della Garfagnana dove gli investimenti non sono mancati e altri ne arriveranno. Malgrado ciò, il fenomeno per essere almeno arginato, ha bisogno di vedere interpretare nuove strategie: quelle necessarie a non far “scappare” chi, ancora, crede nell’importanza di vivere in contesti meno serviti, a vantaggio di una qualità della vita migliore.

La vera sfida, però, è quella di attrarre e rendere appetibili vaste porzioni di un territorio che non è solo un "brand", ma la culla di una cultura e di radici che in molti, da ogni angolo del mondo, apprezzano.

Maurizio Guccione