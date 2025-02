Scippi e aggressioni nei cimiteri. In arrivo (con calma) le telecamere

Il Comune di Capannori incrementerà le telecamere della videosorveglianza nei cimiteri per combattere i fenomeni di vandalismi e di furti sulle tombe e non solo che quotidianamente o quasi, caratterizzano questi luoghi sacri profanati da individui senza alcun rispetto per i defunti. Si tratterà però di un investimento che arriverà dalle casse del bilancio del Municipio di piazza Moro perché purtroppo le risorse ministeriali destinate anche ai parchi pubblici, non contemplano i camposanti, che nel territorio dell’Ente più esteso della Piana, sono ben 42. Gli occhi elettronici quindi arriveranno, così come i punti luce, ma servirà armarsi di santa pazienza. I furti si susseguono in tutta la Piana e Capannori non sfugge purtroppo al trend. Nelle varie...necropoli spariscono vasi, lampade votive, fiori, suppellettili, statue (anche di pregio), senza contare gli spregi veri e propri che talvolta vanno ad oltraggiare i morti.

Quindi, per accelerare i tempi, in attesa dell’arrivo delle telecamere, si insisterà, come politica difensiva, sul progetto che prevede il sostegno dei volontari della Protezione Civile locale come vigilanza. Perché poi c’è l’aspetto degli scippi e delle aggressioni che all’interno dei cimiteri si sono verificati in passato ad esempio agli anziani. Garantire maggiore sicurezza a qusti ultimi ma a a tutti è l’obiettivo di un nuovo progetto sperimentale varato dall’amministrazione Del Chiaro che ha preso il via e che proseguirà nei periodi di maggiore affluenza. I volontari di alcune associazioni di protezione civile siano presenti durante i fine settimana per alcune ore, sia durante la mattina sia il pomeriggio, all’interno dei cimiteri più frequentati delle zone nord, centro e sud del territorio. Si è partiti intanto con Capannori centro. Gli altri cimiteri interessati dall’iniziativa sono S. Colombano, Segromigno in Piano, Segromigno in Monte, Camigliano, Gragnano, Marlia nuovo, Capannori, Lunata, Tassignano, Pieve San Paolo, Guamo, Verciano, Massa Macinaia. Oltre alla Protezione Civile, finora hanno svolto questo servizio l’Associazione Nazionale Carabinieri-sezione di Capannori e la Misericordia Santa Gemma di Camigliano e a breve saranno coinvolte anche le Misericordie di Capannori e di Marlia e la locale associazione Autieri d’Italia, che hanno dato la loro disponibilità.

Massimo Stefanini