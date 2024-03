Sciopero per l’uguaglianza. Cgil e Cobas in piazza a fianco delle lavoratrici

Nella Giornata internazionale della donna, in Toscana domani scatta lo sciopero per l’intero turno nei settori della conoscenza (personale della scuola statale e non, università, ricerca, Afam e formazione professionale), commercio-terziario-servizi-turismo e funzioni pubbliche. Tutti settori ad alta incidenza di lavoro femminile. Il primo è indetto a livello nazionale da Flc Cgil, gli altri due sono indetti a livello regionale rispettivamente da Filcams Cgil Toscana e Fp Cgil Toscana. Dice la Flc Cgil: “I diritti delle donne, l’uguaglianza di genere, l’autodeterminazione, la parità salariale non sono ancora una realtà per tutte, anzi assistiamo, e su larga scala, a un attacco, a una messa in discussione dei diritti che le donne si sono conquistate nel corso degli anni”.

Per Filcams Cgil Toscana, “dobbiamo fare un passo avanti contro un sistema che ti vuole sempre un passo indietro. Scioperiamo per l’importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione, ricordando le conquiste sociali, economiche e politiche“. Per la Fp Cgil Toscana, “le lavoratrici e i lavoratori dei servizi pubblici sono parte offesa nella riduzione del perimetro dello stato sociale: dove diminuiscono i servizi pubblici aumentano le disuguaglianze di genere e di classe, aumenta il razzismo, l’abilismo, l’ageismo”. Domani sciopera anche Cobas “in opposizione a qualunque forma di violenza“ come dichiarano le Rsu e l’esecutivo provinciale: “contro la società patriarcale, le politiche discriminatorie nel lavoro, ma anche contro la demolizione del servizio sanitario pubblico, contro la riforma ’a pezzi’ del governo Meloni, contro ogni forma di repressione del dissenso con riferimento ai fatti di Pisa e di Firenze“.