Sciopero lavoratori Enel. Le criticità sul territorio secondo Cgil, Cisl e Uil

Le Segreterie provinciali di Lucca e Massa di Filctem Cgil - Flaei Cisl - e Uiltec confermano la piena adesione allo sciopero dei lavoratori Enel per domani: “Come negli altri territori si fa sentire la carenza di organico e Enel non sta rispettando il piano di assunzioni e investimenti concordato. I turni di reperibilità sono sempre più pesanti e il rischio di ulteriori affidamenti a ditte esterne di attività esclusive aumentano le situazioni di precarietà dei lavoratori della rete elettrica. Per EGP Hydro, che ha una importante presenza in Garfagnana, da anni risultano notevoli carenze di personale operativo e impiegato, con carichi di lavoro sempre più pesanti e investimenti in forte diminuzione quando al contrario, considerata dell’età media delle dighe e delle opere annesse, sarebbero quanto mai necessari e urgenti“.