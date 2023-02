Sciopero e presidio alla Essity “Non siamo lavoratori di serie B“

Fumata nera sul rinnovo del contratto integrativo, sciopero in atto alla Essity, stabilimento di Porcari (Essity Lucca 1) i cui impianti di macchina continua erano completamente fermi. E’ qui che ieri i lavoratori hanno animato il presidio, conseguenza dell’ennesimo incontro andato a vuoto per il rinnovo del contratto integrativo, il 14 febbraio scorso in Confindustria.

“Un’altra occasione per confermare ciò che pensavamo – così le segreterie Slc Cgil Lucca e Fistel Cisl Toscana oltre alle rsu del Coordinamento – , cioè che la disponibilità dell’azienda al confronto si è rivelata del tutto inesistente, quando siamo andati a toccare la parte economica generale“. “Sugli stabilimenti di Lucca 1 e Lucca 2 – continuano – i responsabili avevano dato delle risposte su delle problematiche rimaste aperte e che riguardavano la sicurezza, le professionalità e gli obiettivi del Premio di produzione 2022 raggiunti. Ma quando siamo arrivati ai soldi le parole si sono dissolte nel vento, nonostante fossero state scritte su articoli per la stampa e comunicazioni interne. Anzi, hanno addirittura peggiorato l’offerta presentata nei tre stabilimenti, riducendo il valore del premio produzione 2022. Hanno sostenuto di aver esaurito il budget a disposizione, avendo erogato anche dei bonus e di essere una multinazionale atipica, rispetto alle altre che hanno pagato quanto e più di quello che chiediamo a loro; hanno lamentato di non essere nemmeno un’azienda padronale, che può fare determinate scelte di spesa, senza problemi, come accade alle multinazionali padronali che sono parte della storia industriale di questo territorio“. “Ora basta con queste manfrine e queste scuse – sbottano le organizzazioni – : loro sono la Essity, una delle maggiori multinazionali a livello europeo e mondiale“.

Il presidio di ieri mattina è stata anche l’occasione per tornare a parlare della vertenza che riguarda il piano industriale presentato più di 1 anno fa dall’azienda e che punta sullo scorporo di una parte di stabilimenti (Lucca 1, Lucca 2 e Collodi), di linee produttive e posti di lavoro, per creare un piccolo ramo d’azienda, distinto dal core del Gruppo (1.900 dipendenti circa, la gran parte a Lucca, contro i circa 44.000 della parte restante di Essity) e vocato alla produzione e commercializzazione di prodotti a marchio privato, campo nel quale c’è una forte competizione e più bassi sono i margini di redditività in Italia, rispetto a quanto accade in altri mercati limitrofi.

“La presenza del vicesindaco di Porcari al presidio e la solidarietà portata a nome delle Istituzioni, conforta i lavoratori e li rende consapevoli che le loro preoccupazioni sono condivise dal territorio – così i sindacati – . La Società ha inviato le sue comunicazioni formali, riguardo la conclusione della procedura per la costituzione di questo ramo di azienda e l’8 marzo si terrà un incontro all’Associazione degli industriali. La nostra determinazione, riguardo le garanzie che chiediamo sul piano, rimane e queste ruotano attorno alla tutela dei posti di lavoro.