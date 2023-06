Sciopero (e incognite) prima del concerto Summer Atteso il responso della commissione garanzia

C’è un punto interrogativo sullo sciopero indetto dai sindacati Fp Cgil (Michele Massari), Fit Cisl (Nicola Da San Martino) Uiltrasporti (Simone Marsili) per il 28 giugno, il giorno prima del grande concerto dei “Kiss“ (unica data nazionale) in piazza Napoleone. E verrà sciolto in queste ore dalla Commissione nazionale garanzia sciopero di Roma chiamata a deliberare, appunto, se lo sciopero è legittimo o invece, data la prossimità al maxi evento, è revocabile. I sindacati vanno avanti anche se si dicono disponibili in ogni momento al confronto con l’azienda , in relazione allo stato di agitazione, tanto – evidenziano Cgil Cisl e Uil – da aver chiesto anche un incontro specifico con la commissione ambiente del comune di Lucca“.

“Il nostro intento – ribadiscono – è unicamente quello di trovare un accordo che definisca tempi e modi di trasformazione dei lavoratori part time verticali in full time, dia risposte concrete in merito al parco mezzi e alla sicurezza dei lavoratori, attraverso la trasformazione dei part time, limiti il ricorso allo straordinario che come noto costituisce un disagio per chi lavora e un costo maggiore per le aziende. Inoltre attui congrue rotazioni sulle turnazioni mettendo a conoscenza i turni di lavoro ai lavoratori in tempi che consentano un minimo di programmazione della propria vita e consenta la fruizione delle ferie come previsto dai contratti , dalle leggi e dalla Costituzione“.

“Gli scioperi non sono fini a se stessi – sottolineano le sigle – , la miglior vittoria per tutti è quella di fare le cose giuste attraverso i metodi giusti come indicato dai contratti di lavoro. Noi ci siamo, restiamo in attesa ma se non ci saranno iniziative da parte aziendale , si farà lo sciopero e l’astensione dagli straordinari come programmato“.