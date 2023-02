Sciopero di 24 ore dei bus di Autolinee

Domani i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di uno sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Usb Lavoro Privato, che coinvolge anche il settore del trasporto pubblico, e uno aziendale indetto dal sindacato Cobas. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie, che cambiano rispetto a quelle applicate fino ad oggi, quando erano differenti per area e territori sulla base di precedenti accordi sindacali. A partire da questo sciopero, e così sarà anche per quelli futuri, le fasce di garanzia saranno uniche ed uguali per tutta la Toscana. Il servizio sarà dunque garantito tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero coinvolge sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie.