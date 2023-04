Sciopero della Salt sabato e domenica

I lavoratori Salt continuano a scioperare dall’agosto 2022 "per respingere il tentativo della dirigenza del Gruppo Gavio di procedere all’installazione di 12 cause automatiche “non trattabili”, ma anche per rivendicare il rinnovo del Contratto Integrativo scaduto da due anni e mezzo. Tutto ciò in una situazione in cui l’AD del Gruppo ha comunicato che i ricavi ASTM nel 2022 superano 3,3 miliardi grazie alla ripresa del traffico.

Gli scioperi ai caselli Salt scattano in occaione del Ponte del 25 Aprile e in particolare per tutta la giornata di sabato 22 e di domenica 23. Le piste manuali rimarranno aperte in transito libero, mentre funzioneranno come sempre le automatiche.