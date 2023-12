Sciopero del terziario. Un pullman da Lucca

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil sono pronte per mobilitarsi per lo sciopero che questo venerdì 22 dicembre coinvolgerà i lavoratori del settore terziario, impegnati nella protesta per reclamare il rinnovo dei rispettivi contratti collettivi nazionali, scaduti ormai da anni, e il miglioramento degli stessi con nuove forme di tutela dei diritti dei lavoratori al passo con i tempi. Le categorie sindacali della provincia di Lucca prenderanno parte alla manifestazione che si svolgerà a Roma, coinvolgendo i lavoratori delle regioni del centro Italia. Omologhe manifestazioni si terranno in contemporanea anche a Milano, Napoli, Palermo e Cagliari, in modo da consentire a tutti i lavoratori del Paese di potervi prendere parte e scendere in piazza. Ci sarà un pullman in partenza anche da Lucca.