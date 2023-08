Sciopero ai caselli Salt La rabbia dei sindacati

"L’adesione compatta dei lavoratori Salt alle agitazioni di agosto, che a fine mese arriveranno ad un totale di 240 ore di sciopero, sta provocato più di 500.000 transiti liberi che possiamo ipotizzare realizzino perdite, solo in questo mese, per oltre 5 milioni di euro. Tale disastro “strategico” per la SALT è stato provocato dalle errate valutazioni della dirigenza del Gruppo Gavio che ha scommesso sulla non partecipazione dei lavoratori stagionali alle agitazioni programmate nel mese di maggior traffico dell’anno. Un forte plauso va a questi lavoratori che, pur lavorando nei pochi mesi estivi, hanno aderito compattamente alle azioni di sciopero proclamate per conseguire il rinnovo del contratto integrativo, ormai scaduto da tre anni. Se quest’anno le perdite per gli scioperi sono state X, considerando quanto sopra nel 2024 saranno 2X". Questo si legge in una nota firmata dai sindacati uniti (Filt Cgil, Fit Cisl, UiltTrasporti e Sla Cisal), in vista dello sciopero che si ettà dalle 10 di oggi fino alle 22 di domenica.