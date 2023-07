Scintille dentro al comitato Pardini invita tutti alla pace "Basta, guardiamo avanti"

Il sindaco paciere. La fascia non poteva che essere del primo cittadino di Lucca, Mario Pardini, noto per la sua diplomazia e capacità di mediazione. È lui, fra tutti gli altri protagonisti dell’animata vicenda, che cerca di sua spontanea (almeno in apparenza) volontà, di mettere a tacere le polemiche scoppiate all’interno e fuori dal comitato per le celebrazioni pucciniane, dopo il concerto di Beatrice Venezi (in foto Alcide) e l’esecuzione del più discusso che conosciuto tra i non addetti ai lavori, Inno a Roma di Giacomo Puccini. È lui che, finita la conferenza stampa sulla presentazione delle “Tre serate con Napoleone”, chiede ai giornalisti di trattenersi per parlare con loro di un “fuori tema“. "A quattro giorni dall’inizio delle Celebrazioni Pucciniane con il concerto di Beatrice Venezi, purtroppo ancora si leggono polemiche e anche tante voci che forse sono andate un po’ oltre - esordisce Pardini - . Da parte mia, dato che come amministrazione abbiamo l’obbligo di far funzionare le cose e cercare di fare il meglio per la nostra comunità, nella massima unità con i Comuni di Viareggio e Pescaglia, faccio un appello perché tutti cerchino di abbassare i toni".

In pratica meno parole e più fatti, è quello che sembra chiedere Pardini. Anche perché, da quando è nato il comitato, di parole ce ne sono state in abbondanza. "Concentriamoci sulla cosa più importante, ossia usare al meglio questa importante occasione per i nostri territori e prendere quello che di meglio c’è stato, ovvero il grande successo del concerto di martedì sera - prosegue il sindaco - guardando al futuro e al Comitato delle celebrazioni nella maniera più pacata possibile. C’è stato un grande concerto e un grande successo, propongo a tutti di guardare quindi avanti in maniera propositiva e costruttiva perché è di questo che abbiamo bisogno". Si comporta come un padre di fronte ai figli che litigano. Li divide e senza voler sapere di chi è la colpa, rimprovera entrambi. Lancia quindi un appello nella speranza che, attraverso i media, arrivi forte e chiaro ai diretti interessati.

E lo fa a distanza di qualche giorno dall’evento scatenante, anche in vista dell’appuntamento di domani sera a Torre del Lago, dove andrà in scena il secondo concerto inserito nel cartellone delle celebrazioni. Chissà che l’appello non venga raccolto. Chissà che questa volta i sindaci non riescano ad esserci tutti e tre e magari fare gli onori di casa insieme, dal palco, accanto al presidente Alberto Veronesi. Chissà.

Teresa Scarcella