“Scienza servizievole in cammino“ Passeggiata sulle Mura e nei sotterranei

Prima la tappa sulle Mura e nei suoi sotterranei, poi il gruppo è stato ricevuto a Palazzo Orsetti. Una giornata intensa è stata quella della “scienza servizievole in cammino”, che ha fatto tappa lunedì a Lucca, dove in tanti fra insegnanti, genitori, ragazzi e amministratori hanno preso parte, al mattino, alla passeggiata sopra e nei sotterranei delle Mura con la professoressa Daniela Lucangeli, docente ordinaria in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione all’Università di Padova. Al termine della passeggiata, il folto gruppo è stato accolto a Palazzo Orsetti, dove il vicesindaco Giovanni Minniti e gli assessori all’Istruzione Simona Testaferrata e alle Politiche giovanili Cristina Consani, hanno donato una targa alla professoressa, per sottolinearne impegno e dedizione in questo cammino in cui la scienza si fa servizio per la comunità. Nel pomeriggio, all’auditorium San Romano, Lucangeli ha condotto una sorta di riflessione ad alta voce insieme alla professoressa Donatella Buonriposi, accompagnata dalle note musicali del compositore Lorenzo Tozzi. Partendo dalle situazioni più complesse che presentano alcuni studenti, il dialogo si è addentrato nell’analisi del mondo della scuola dal punto di vista umano ed educativo e dal punto di vista legislativo.