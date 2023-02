“Scia“: giornata di formazione

Una giornata di formazione sulla "SCIA in sanatoria e i cambi di destinazione d’uso, dopo le novità legislative recenti". La propone il Collegio dei geometri e dei geometri laureati di Lucca che ha invitato Claudio Belcari formatore Anci a tenere una lezione lunedì 20 febbraio dalle 15 al cinema Astra. Il collegio invita a partecipare i liberi professionisti del settore urbanistico - edilizio (ingegnere, architetto, geometra e geometra laureato, perito e perito laureato) e chi opera in un ufficio degli enti locali (Edilizia Privata, Suap, Urbanistica, Ambiente, Polizia Municipale). Gli iscritti all’Ordine possono aderire sulla piattaforma SINF Codice Seminario SE0067229 LU 20230220 e inviare copia del pagamento con scheda di adesione a: [email protected] e gli altri si possono anche presentare direttamente al cinema Astra, pagando on line la quota anche sul posto.